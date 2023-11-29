  • BIST 8021.75
  • Altın 1898.084
  • Dolar 28.8827
  • Euro 31.7805
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Erhan Arıklı: Yüzlerce yolcu mağdur oldu... Sayın Başbakan da havalimanında

» »
Eski Ercan Havalimanı'nda Jeneratör Arızası: Bakan Arıklı, Binlerce Yolcunun Mahsur Kalmasını İnceleyecek, Sabotaj İhtimali de Değerlendirilecek
Erhan Arıklı: Yüzlerce yolcu mağdur oldu... Sayın Başbakan da havalimanında

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda yaşanan elektrik sorunuyla ilgili BRT’ye konuştu. Yaşanan sorun nedeniyle uçağı havalanamayan Arıklı, eski binadaki jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in de Ankara’ya gitmek için Ercan Havalimanı’nda bulunduğuna işaret eden Arıklı, “Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? Araştıracağız” dedi. Arıklı, inceleme yapacaklarını, gerekli talimatları verdiğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yer Fıstığında Hasat ve Mekanizasyon” eğitimi yapıldı29 Kasım 2023 Çarşamba 13:39
  • Ünal Üstel: Anlatıldığı gibi, bu ülkede gizli bir işgal ya da faaliyet asla söz konusu değil29 Kasım 2023 Çarşamba 12:14
  • KKTC Genelinde Yapılan Denetimlerde İkamet İzinsiz 6 Kişi Tutuklandı29 Kasım 2023 Çarşamba 11:55
  • İki İş Kazası: Fabrika Çukurunda Yaralanan İşçi ve Ahşap Çatıdan Düşen İşçi29 Kasım 2023 Çarşamba 11:45
  • Son 24 Saatte Üç Ayrı Olayda Ani ve Doğal Olmayan Ölümler29 Kasım 2023 Çarşamba 11:41
  • Gürsel Uzun: 210 dolar teklif veren firma, sözleşmeyi imzalamadı29 Kasım 2023 Çarşamba 10:56
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...29 Kasım 2023 Çarşamba 10:53
  • Hasipoğlu: “Adalete Işık Tutacağı…”29 Kasım 2023 Çarşamba 09:15
  • Ercan'da yolcuların valizlerinden eşya ve para çaldığı tespit edilen 3 görevli tutuklandı29 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
  • LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ortak workshop çalışmasında buluştu29 Kasım 2023 Çarşamba 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti