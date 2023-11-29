Erhan Arıklı: Yüzlerce yolcu mağdur oldu... Sayın Başbakan da havalimanında

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda yaşanan elektrik sorunuyla ilgili BRT’ye konuştu. Yaşanan sorun nedeniyle uçağı havalanamayan Arıklı, eski binadaki jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in de Ankara’ya gitmek için Ercan Havalimanı’nda bulunduğuna işaret eden Arıklı, “Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? Araştıracağız” dedi. Arıklı, inceleme yapacaklarını, gerekli talimatları verdiğinin altını çizdi.