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Erhürman: “Bundan sonraki sürec sonu olan bir süreç olmalı”

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CTP Milletvekili Armağan Candan, Dışişleri Bakanlığı’na 16 yeni diplomat alınarak bakanlığın güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Erhürman: “Bundan sonraki sürec sonu olan bir süreç olmalı”

CTP Milletvekili Armağan Candan, Dışişleri Bakanlığı’na 16 yeni diplomat alınarak bakanlığın güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Aplıç ve Derinya kapılarının çalışmalarının hızlandırılarak açılmasının önemine dikkat çeken Candan, Bakanlığın, Karpaz’da yaşayan Rumlara yapılan yardımlar konusundaki yasağın kaldırılmasını  da olumlu olduğunu dile getirdi.

Candan, Kuzey’de yaşayan Rumların ayin yapmasının önünün açılmasının kendi dönemlerinde yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Maronit açılımının desteklenmesi yönünde ekonomik açılımlar yapılmasının takipçisi olacaklarını dile getiren Candan, Maronit açılımının kendileri için de iyi bir adım olacağını düşündüğünü kaydetti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamlesi’ndeki yaptıkları çalışmalara değinen Candan,  orada yapılan çalışmaların Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

BMGS Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lut’un bugün TC Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü hafta sonunu da Kıbrıs’a gelerek iki liderle görüşeceğini söyleyen Candan, bu görüşmenin önemli olduğunu Lut’un bir görev tanımı ve yol haritası çıkarma çabası ortaya koyacağını ve bu anlamda çok önemli bir döneme girildiğini söyledi.

Candan ayrıca, CTP olarak Lut’un bu çabasının başarıya ulaşması ve Kıbrıs sorunun çözülerek Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alması yönündeki çabalarının devam ettireceklerini vurguladı.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, Kıbrıs konusundaki gelişmelere Rum tarafının “hayır” deme yönünde tavır aldığının görülmekte olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sonunun çözümünde yapılacak herhangi bir referandumda iki halktan da “evet” çıkma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda şuanda en önemli konunun hidrokarbon olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yaptığı açıklamaları eleştiren Sucuoğlu, “Nasıl bir ortaklık, nasıl bir anlaşma yapacağız?” sorusunu sordu.

En ufak konularda dahi bir adım atmayan Rumlar ile nasıl bir anlaşma yapılacağını merak ettiğini belirten Sucuoğlu, 50 yıldır bir hayal peşinde gidildiğini, Kıbrıs Türkü’nün yeni çözüm alternatifleri yaratmak zorunda olduğunu bunlardan bir tanesinin de iki devletlilik olması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Dışişleri Bakanının Kıbrıs konusundaki düşüncelerinin daha aktif olmasını da istedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, CTP Genel Başkanı olarak konuşacağını dile getirerek, hükümetin ortak bir politikaya sahip olmadığını belirtti.

UBP’nin 2009’da konfederasyon istediği konusunda açıklama yaptığını, daha sona 2014’de iki devletli çözümü savunduğunu söyleyen Erhürman, UBP’nin hiçbir zaman federasyonu ilkelerini hissetmediğini dile getirerek, bu hükümetin içerisinde bu denli bir ayrımın hiç olmadığını söyledi.

UBP’nin bu görüşte olmasına rağmen CTP ile hükümet kurduğunu ve bozulma sebebinin de Kıbrıs sorunu olmadığını söyleyen Erhürman, bu kadar açık olan birşeyin UBP tarafından tekrar tekrar söylenmesinden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP olarak kendisinin Anastasiadis ile ilgili yaptığı açıklamaların çok açık olduğunu dile getiren Erhürman, Crans Montana’daki gelişmelerden bahsederek Anastasiadis’in Rum tarafının ayak sürümesi ile bu hale geldiğini anlattı.

Müzakere sürecinde ise sürekli söylediklerini tekrarlayan Erhürman, Anastasiadis’in ileri sürdüğü kelimelerle zamana oynama hareketini kesinlikle kabul etmediklerini söyleyerek, bundan sonraki sürecin sonu olan bir süreç olması gerektiğini kaydetti.

Bunu çözümü isteyen bir partinin başkanı olarak söylediğini dile getiren Erhürman, bugün itibarı ile Lut’un Ankara’da Çavuşoğlu ile görüştüğünü, şuan ki parametreleri üzerinde görüşme olmasının konuşulduğunu ve bunun da herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Ucu bucağı belli olmayan görüşme sürecinin artık olmayacağının, Kıbrıs Türk tarafının alternatifli teklifi olduğunu, bunun da ya doğal gaz araştırmasının durması yada Kıbrıslı Türkler ile bir fon kurulması olduğunu söyleyen Erhürman, kendisinin susmadığını Kıbrıs konusunda sürekli açıklamalar yaptığını ve CTP olarak da ayni şeyleri söylediklerini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulma amacını anlatan Erhürman, CTP olarak sadece mal sahibinin değil kullananın da hakları olduğunu söylediklerini belirtti.

Anastasiadis’in konfederasyonu iki devletli çözümünü konuşmadığını, bu süreci nasıl zamana oynarımın arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Erhürman, Anastasiadis’in sürekli yan çizip zaman kazanmaya çalıştığını, Kıbrıslı Türkler olarak bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirtti.

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