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Erhürman: Çare üretilmezse, Türkiye’den alınan dış borçla yaşanacak rahatlama da geçici olacak

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Erhürman: Çare üretilmezse, Türkiye’den alınan dış borçla yaşanacak rahatlama da geçici olacak
Erhürman: Çare üretilmezse, Türkiye’den alınan dış borçla yaşanacak rahatlama da geçici olacak

İşte açıklama;

Türkiye ile imzalanan uluslararası anlaşmanın bel kemiği “kamu sektörü (cari bütçe açığına katkı)” için tahsis edilen 1 milyar 150 milyon TL. Herhangi bir değişiklik, düzenleme, “anlayış birliği” söz konusu olmazsa, bu rakamdan özel sektörde çalışanlara, reel sektöre, esnafa katkı veya destek sağlanması mümkün olmayacak.

İşsiz kalan, maaşı düşen özel sektör çalışanları, siftahsız dükkan kapatan esnaf ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işletmeler var. Bu soruna çare üretilmezse, maliyenin Türkiye’den aldığı dış borçla yaşayacağı rahatlama da geçici olacak. Çünkü özel sektörün ayakta kalamaması maliyenin gelirlerinin de kaçınılmaz olarak düşmesi demek. Kısacası “Türkiye’den kredi geldi, ekonomik sorunlar ortadan kalktı” yaklaşımıyla rehavete kapılacak bir durum olmadığının fark edilmesi ve çalışanların, esnafın ve işletmelerin desteklenmesi için hızla çare üretilmesi gerekiyor.

Bu yaklaşım biçimiyle kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi hedefinden daha da uzaklaşılmasına izin vermeyiz…

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