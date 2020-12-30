  • BIST 1.475
  • Altın 444,048
  • Dolar 7,3437
  • Euro 9,0180
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Erhürman: CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur!

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin her zaman bedel ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.
Erhürman: CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur!

Erhürman, Kanal Sim’de yayımlanan ‘Ledra Sohbetleri’ programına katılarak Cenk Paşa’nın sorularını yanıtladı.

CTP’nin 50 yılını değerlendiren Erhürman, partinin ve partililerin yaşadığı baskı ve tehditleri anımsattı. “CTP 1973 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayının şakağına tabanca dayanmış bir partidir” diyen Erhürman şunları kaydetti. “CTP, 1990’da seçime müdahale edildiği zaman, meclise girmemeyi göze alanların partisidir. CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur.

Ağır bedel ödeyenler var, daha hafif ödeyenler var. Ama herkes bir bedel ödedi. CTP, bu ülkede hep muhalif bir yerde konumlandı. Hükümette olduğu zamanlarda da statükoya muhalifti.”

 

“50 YILLIK DENEYİMİMİZ VE KURUMSALLIĞIMIZ VAR”


CTP tarihinde ‘kolay anılacak’ yılların pek olmadığının altını çizen Erhürman, Annan Planı döneminin en hareketli dönem olduğunu kaydetti. Erhürman birçok CTP’linin baskıya maruz kaldığını, hapis tecrübesi yaşadığını söyledi.
CTP’nin en eski siyasi parti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “50 yılı doldurmuş olmamız, aslında ne kadar ciddi bir deneyime sahip olduğumuzu, ne kadar kurumsallaştığımızı gösteriyor” dedi. Programda CTP’nin merhum Genel Sekreteri Naci Talat ve CTP Genel Başkanları’ndan Özker Özgür ile anılarını da anlatan Erhürman, “Ben hitabet konusunda Naci Talat’ın üzerine birini görmedim. O günün konjonktüründe o hitabet gerçekten benzersiz, karşılıksız bir şey. Özker Hoca ile Naci Talat birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenlerden velilere çağrı: “Herkes başının çaresine baksın!”30 Aralık 2020 Çarşamba 13:25
  • “2021 Sağlığın, Adaletin ve Emeğin Yılı Olsun”30 Aralık 2020 Çarşamba 13:24
  • Erhürman: CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur!30 Aralık 2020 Çarşamba 13:18
  • ÖZLEM GÜRKUT: "Aşı Olmak İsteyenlere Mutlaka Bilgilendirme Yapılmalı”30 Aralık 2020 Çarşamba 12:04
  • “Pozitif Vaka Yok, Karantinada Olan Bir Temaslı Var”30 Aralık 2020 Çarşamba 11:59
  • Lefkonuklu Çalışanlarında İki Kişinin Testi Pozitif30 Aralık 2020 Çarşamba 11:51
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çalışmalarını sürdürüyor30 Aralık 2020 Çarşamba 11:37
  • Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl İçin Tedbirler Aldı30 Aralık 2020 Çarşamba 10:48
  • YDP: “Parti Üyelerimiz Ve Gönüllülerimizle Birlikte Göreve Her Daim Hazırız”30 Aralık 2020 Çarşamba 10:04
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? (30 Aralık 2020 Çarşamba)30 Aralık 2020 Çarşamba 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti