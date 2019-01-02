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Erhürman DAÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Osam’ı kabul etti

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabulünde konuşan Başbakan Erhürman, “yaşadığımız olumsuzlukları aşmakta sergileyeceğimiz birliktelik kuru bir kalabalık değil bir halk olduğumuzun en önemli göstergesidir.
Erhürman DAÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Osam’ı kabul etti

Erhürman : “yaşadığımız olumsuzlukları aşmakta sergileyeceğimiz birliktelik kuru bir kalabalık değil bir halk olduğumuzun en önemli göstergesidir."

Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ülkemizde Aralık ayında yaşanan sel felaketinin mağdurlarına destek olma amacıyla DAÜ tarafından başlatılan “Bir Daha Olmasın” kampanyası çerçevesinde toplanan 13,160,37 TL’nin Vakıflar İdaresi tarafından açılan 103041954 numaralı Vakıflar Bankası hesabına aktarıldığını belgeleyen evrakı Başbakan’a sundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabulünde konuşan Başbakan Erhürman, “yaşadığımız olumsuzlukları aşmakta sergileyeceğimiz birliktelik kuru bir kalabalık değil bir halk olduğumuzun en önemli göstergesidir. Canlarımızı da kaybettiğimiz bir felaket yaşadık ve pek çok insanımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Bu tip sıkıntıların aşılmasında el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda DAÜ’nün gerçekleştirdiği bu kampanya çok önemlidir. Tüm DAÜ ailesine duyarlılıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

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