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Erhürman: Ekonomik pakette dişe dokunur hiçbir şey yok

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"ben bilirim, yaparım, olur anlayışıyla, yönetmeyerek, sağlığı da ekonomiyi de çökerttiniz"
Erhürman: Ekonomik pakette dişe dokunur hiçbir şey yok

İşte açıklama;

Kapanma uzuyor. Özel sektörün, esnafın, işçilerin dayanacak gücü kalmadı. "Ekonomik paket"te dişe dokunur hiçbir şey yok. Sn. Oktay'ın ziyareti konusunda yaratılan beklentilere rağmen, oradan da bu konuda bir şey çıkmadı.

Biz, aylar önce, harcama planı yapalım, düşük faizden borçlanalım dediğimizde kürsüden "asla" diye kükreyenler şimdi yüksek faizden iç borçlanmayı getiriyorlar gündeme. Harcama planını falan da konuşan yok! Ben bilirim, yaparım, olur anlayışıyla, yönetmeyerek, sağlığı da ekonomiyi de çökerttiniz. Adil paylaşımı esas alan doğru bir harcama planını ortaya koymadan iç borçlanmaya falan gidemezsiniz, bilesiniz!!

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