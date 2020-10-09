  • BIST 1.161
  • Altın 488,644
  • Dolar 7,8911
  • Euro 9,3230
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Erhürman: Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidiliyor

» »
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sondönemde yaşananların Kıbrıs Türk demokrasisine çok ciddi tahribat verdiğini ve bu tahribatıtoparlamak için çok çaba gösterilmesi gerekeceğini söyledi.
Erhürman: Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidiliyor

 “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor. Ancak
Kıbrıs Türk halkı ne yapacağını çok iyi biliyor. Biz sadece halkın iradesine
sığınıyoruz.”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son
dönemde yaşananların Kıbrıs Türk demokrasisine çok ciddi tahribat verdiğini ve bu tahribatı
toparlamak için çok çaba gösterilmesi gerekeceğini söyledi. CTP lideri Tufan Erhürman,
Türkiye medyasında konuştu ve Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı.
‘Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidileceğini’ söyleyen Erhürman, 1990 seçimlerinde
yaşananları anımsattı ve yankılarının bugünlere kadar devam ettiğini söyledi. Erhürman,
“Kıbrıs Türk demokrasisinde o dönemde yaratılan tahribatın etkileri, maalesef bugün hala
devam ediyor” dedi. Son bir haftada yaşananların da demokrasimizde tahribat yaratacağına
dikkati çeken Erhürman, “Seçime yönelik hamle yapmak ve gerçek tartışmaları örtmek, onun
dışındaki tartışmaları gündeme getirmek bu dönemlerin temel özelliği haline geldi.
Toplumun ‘irademize müdahale ediliyor’ algısı son derece güçlüdür” dedi.
“KIBRIS TÜRK HALKI NE YAPACAĞINI İYİ BİLİYOR”
Yüksek Seçim Kurulu’nun hiçbir seçimde bu kadar yoğun çalışmak zorunda kalmadığını da
söyleyen Erhürman, “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor.
Ancak Kıbrıs Türk halkı bütünlüğünü koruyarak çıkacak bu seçimlerden. Kıbrıs Türk halkı ne
yapacağını çok iyi biliyor. O yüzden biz de kendimizi Kıbrıs Türk halkının iradesine
bırakıyoruz” dedi.
“YAPILAN MARAŞ’IN AÇILMASI DEĞİL”
Cüneyt Özdemir’in sorusu üzerine kapalı Maraş’ta yapılanların ‘Maraş’ın açılması’ olmadığını,
Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını anlatan Erhürman şöyle konuştu:
“Maraş aslında ziyarete kapalı bir yer değildi. Askeriyeden çıkarılacak özel izin, bir belgeyle
veya kartlarla Maraş’a zaten ziyaret mümkündü. Geçmişte de yapılıyordu. Şu anda yapılan
şey, belirli saatlerde ziyaretçilerin sayısının daha da artırılmasıdır. Bu Maraş’ın açılması
değil.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniboğaziçi kamp alanında bir kez daha yangın çıktı! 3 Karavan kullanılamaz halde...09 Ekim 2020 Cuma 14:56
  • Uyuşturucu Alma,Verme,Tasarruf Davasında 5 gün tutukluluk09 Ekim 2020 Cuma 14:46
  • Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak09 Ekim 2020 Cuma 14:44
  • Uyuşturucu temin ettiği iddia edilmişti,5 gün daha tutuklu kalacak09 Ekim 2020 Cuma 14:42
  • Kanunsuz Silah taşımaya 1 ay tutukluluk!09 Ekim 2020 Cuma 14:33
  • Başbakanlık açıkladı 9872 kişiye 2'şer bin tl ödeme09 Ekim 2020 Cuma 14:22
  • Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin Kuruluş Yıldönümünü Ve Dünya Posta Gününü Kutladı09 Ekim 2020 Cuma 14:00
  • Yılın Kadın Girişimcileri töreni için çalışmalar başladı09 Ekim 2020 Cuma 13:48
  • Pilli: Vaka sayıları düşüyor, denetim ve tedbirler sürüyor09 Ekim 2020 Cuma 13:36
  • Denktaş:Hiç hoş olmayan işler var ve bunları seslendirmekten geri durmam09 Ekim 2020 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti