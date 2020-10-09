Erhürman: Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidiliyor

 “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor. Ancak

Kıbrıs Türk halkı ne yapacağını çok iyi biliyor. Biz sadece halkın iradesine

sığınıyoruz.”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son

dönemde yaşananların Kıbrıs Türk demokrasisine çok ciddi tahribat verdiğini ve bu tahribatı

toparlamak için çok çaba gösterilmesi gerekeceğini söyledi. CTP lideri Tufan Erhürman,

Türkiye medyasında konuştu ve Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı.

‘Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidileceğini’ söyleyen Erhürman, 1990 seçimlerinde

yaşananları anımsattı ve yankılarının bugünlere kadar devam ettiğini söyledi. Erhürman,

“Kıbrıs Türk demokrasisinde o dönemde yaratılan tahribatın etkileri, maalesef bugün hala

devam ediyor” dedi. Son bir haftada yaşananların da demokrasimizde tahribat yaratacağına

dikkati çeken Erhürman, “Seçime yönelik hamle yapmak ve gerçek tartışmaları örtmek, onun

dışındaki tartışmaları gündeme getirmek bu dönemlerin temel özelliği haline geldi.

Toplumun ‘irademize müdahale ediliyor’ algısı son derece güçlüdür” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI NE YAPACAĞINI İYİ BİLİYOR”

Yüksek Seçim Kurulu’nun hiçbir seçimde bu kadar yoğun çalışmak zorunda kalmadığını da

söyleyen Erhürman, “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor.

Ancak Kıbrıs Türk halkı bütünlüğünü koruyarak çıkacak bu seçimlerden. Kıbrıs Türk halkı ne

yapacağını çok iyi biliyor. O yüzden biz de kendimizi Kıbrıs Türk halkının iradesine

bırakıyoruz” dedi.

“YAPILAN MARAŞ’IN AÇILMASI DEĞİL”

Cüneyt Özdemir’in sorusu üzerine kapalı Maraş’ta yapılanların ‘Maraş’ın açılması’ olmadığını,

Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını anlatan Erhürman şöyle konuştu:

“Maraş aslında ziyarete kapalı bir yer değildi. Askeriyeden çıkarılacak özel izin, bir belgeyle

veya kartlarla Maraş’a zaten ziyaret mümkündü. Geçmişte de yapılıyordu. Şu anda yapılan

şey, belirli saatlerde ziyaretçilerin sayısının daha da artırılmasıdır. Bu Maraş’ın açılması

değil.”