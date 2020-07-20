Erhürman: Gençlerimiz ürettikçe varlığımızı geleceğe taşıyacağız

Erhürman paylaşımında, Masterchef yarışmasına Kıbrıs’a özgü bir yemekle katılan Kilitkayalı için girişimciliğinden ve Kıbrıs kültüründen bir yemek seçtiği için tebriklerini iletti.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde;

Seninle gurur duyuyoruz sevgili Tanya Kilitkayalı. Yalnızca Masterchef'te başarılı olduğun için değil. "Kıbrıslı Türkler bu işlerde çalışmak istemez" ezberini bozup Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olduğun, girişimci bir genç kadın olarak işini yaptığın ve katıldığın yarışmada bizden bir yemekle yarışmayı tercih ettiğin için.

Gençlerimiz ürettikçe, kültürümüzü, kimliğimizi, varlığımızı geleceğe taşımak konusundaki bütün endişelerimizden kurtulacağız. İyi ki varsın sevgili Tanya... #üretenyokolmaz