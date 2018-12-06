Erhürman: “Gerekli düzenlemelerin yapılması elzem”

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, doğal felaketin yarattığı tahribatı yerinde görmek amacıyla Girne bölgesinde Lapta ve Alsancak’ta incelemelerde bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, doğal felaketin yarattığı tahribatı yerinde görmek amacıyla Girne bölgesinde Lapta ve Alsancak’ta incelemelerde bulundu.

Temizleme çalışmalarını yerinde izleyip, sel felaketinin verdiği zararı yerinde inceleyen Erhürman ile Özersay, geçmiş olsun dileğinde bulunup, vatandaşların şikayetlerini dinledi.

Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Özersay'a Tarım Bakanı Erkut Şahali ile Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, milletvekilleri ve yetkililer eşlik etti.

ERHÜRMAN: “GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ELZEM”

Başbakan Tufan Erhürman, yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinin bölgeyi olumsuz etkilediğini, araçların sürüklendiğini ve maddi hasar oluştuğunu belirtti. Erhürman, bazı iş yerleri ve otellerin zarar gördüğünü kaydetti.

Ekiplerin zamanında müdahale ettiğini ancak mal kaybının önüne geçilmediğini kaydeden Erhürman, otellerde müşterilerin başka ötele aktarıldığını vatandaşların az zararla atlatması için gerekli müdahalenin yapıldığını anlattı.

Başbakan Erhürman, Alsancak'ta yaşanan ciddi sıkıntıların derelerle ilgili olduğunu ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Erhürman, belediye başkanına derelerle ilgili düzenlemenin yapılması için gerekli desteği vereceklerini söyledi ve vatandaşlardan da anlayış beklediğini kaydetti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Ataser, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları hükümetle birlikte atacaklarını ifade etti.