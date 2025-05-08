Erhürman: Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek

“Memleket hem içeride hem dışarıda korkunç sorunlarla karşı karşıya”

“Dört buçuk yılda doğru düzgün diplomasi bile yürütülmedi, hiçbir şey yapılmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının değişim istediğine dikkat çekti ve “Değişim gelecek” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Genç TV’de Oshan Sabırlı’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın 4 buçuk yıllık görev süresiyle ilgili “Dört buçuk yılda doğru düzgün diplomasi bile yürütülmedi, hiçbir şey yapılmadı” dedi. Erhürman, memleketin hem içeride hem dışarıda korkunç sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek “Değişim gelecek” dedi.