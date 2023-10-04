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Erhürman: Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “utan ve git” söyleminin halkın sesini yansıttığını söyleyerek, "Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız" dedi.
Erhürman: Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “utan ve git” söyleminin halkın sesini yansıttığını söyledi ve yakın zamanda sokağa çıkacaklarını, bu talebin kendilerine halktan geldiğini belirtti.

Erhürman dün akşam Genç TV’de katıldığı Er Meydanı programında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Halkın kendilerinden beklentilerini dikkate aldıklarını dile getiren Erhürman, bu yönde kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

5 yıl sonrasını öngöremez duruma geldiklerini belirten Erhürman, “Doğru hamleleri şimdi yapmazsak, 5 sene sonra ne sosyal ve kalkınma planları yapmamızın, ne de benim buraya çıkıp konuşmamın manası kalacak. Her dakika çok şey kaybediyoruz ve çok hızlandı bu süreç. Çocuklarımız adına endişeli olduğumuz için de sokağa iniyoruz” dedi.

 “ERKEN SEÇİME GİTMEK MÜMKÜN”

Hükümetin kısa bir süre içerisinde erken seçime gitmesi gerektiğini ve bunun da mümkün olduğunu savunan Erhürman, “Halk götürmek istiyorsa halkın gücünün karşısında kimse duramaz” dedi. “Utan ve git” söylemiyle ilgili kendilerine birçok soru geldiğini belirten Erhürman, bunun sadece sosyal medya için kurulmadığını, halkın talebi üzerine organize edildiğini ve kampanyanın bir ayağının da sokak olduğunu açıkladı. Erhürman, yapacakları eylemlerin tarihlerini de ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Ülkede artık CTP’li olsun olmasın herkesin sokağa inmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, yapılanlara karşı sokakta kim mücadele verirse onların yanında olacaklarının altını çizdi.

Dertlerinin kalkışma olmadığını da aktaran Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının layık olduğu yönetimin bu olmadığını” gösterme amacında olduklarını söyledi.

Çıktıkları bu yolda herkesle birlikte yürümek istediklerini ifade eden Erhürman, “utan ve git” söylemini kendilerinin de yaygın kullandığını, ancak halkın tepkisi olduğunu, bu yüzden dolayı da pankart ve afişlerde CTP logosuna yer vermediklerini belirtti.

Utanması ve gitmesi gerekenlerin bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler olduğunu dile getiren Erhürman, “Bize bunu söyleyenler sadece CTP üyeleri değil, yıllardır UBP’ye oy verdiğini bildiğimiz insanlar da söylüyor. Bu halkın ortak iradesi bizi yönettiğini iddia edenlerin bir an önce gitmesidir” dedi.

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