Erhürman: Her senaryonun hazırlığının yapılması gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin bize çok büyük bir ayna tuttuğunu, kamu okulları ve sağlığındaki sorunların pandemiden önce de var olduğunu ve bunları dile getirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin bize çok büyük bir ayna tuttuğunu, kamu okulları ve sağlığındaki sorunların pandemiden önce de var olduğunu ve bunları dile getirdiklerini vurguladı. CTP lideri Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’nı ziyaret ederek, KTOEÖS’ün ÖYAK işbirliğinde başlatmış olduğu Uzaktan Eğitime Erişemeyen Çocuklarımıza Destek Kampanyası’na katkıda bulundu ve destek belirtti. Ziyarette konuşan Erhürman, pandemi sürecinin sorunları daha yakıcı hale getirdiğini söylerken, “Pandemi sürecinde 6 buçuk ay geçti, defalarca eğitim konusunda da sağlık konusunda da yapılması gerekenlerin ne olduğunu, öneriler şeklinde de ortaya koyduk. Çünkü biliyorduk ki, gün gelecek okulların açılmasının tarihi gelecek ve o tarihte bir takım senaryo ihtimalleri ile karşı karşıya kalacağız. Her senaryonun hazırlığının yapılması gerekiyordu” dedi.

“ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANABİLİRDİ”

Kötü senaryoda çocukların, uzaktan eğitim modelinde, uzaktan eğitime erişiminin sağlanmasının gerekliliğinin bilindiğini söyleyen Erhürman, “Bu hazırlıkları yapmak için 6 buçuk ay yetersiz bir süre değildi. Bunlar hesaplanılabilinir ve bunların üzerine çalışılabilinirdi. Acil Durum Eylem Planları çalışılmış olunabilirdi. Eğer bu işler yeterince ciddiyetle ve sorumlulukla ele alınmış olsaydı, bu senaryoların hepsi hazır olurdu. Ama bu dönemde yürütmesiyle ve yönetimiyle toplumun gailesini çekmeyen, toplumun derdiyle dertlenmeyen bir yapıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

GÖKÇEBEL: SAĞLIK VE GÜVENLİĞİN HİÇBİR ZERRESİ DÜŞÜNÜLMEDİ

Ziyarette konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, pandeminin kendilerine toplumsal eşitsizliğin ne kadar büyük olduğunu altını çize çize gösterdiğini söyledi ve “Bu toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldıran, toplumda gelir seviyesi düşük kesimleri destekleyen en önemli şey kamusal hizmetlerdir. Kamusal hizmetler içerisinde en önemli olan sağlık ve eğitimdir. Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan uzaktan eğitim meselesinin, en zorda olan kesimlere bildirdiği ek yüklerin katmerlenerek arttığı bir döneme denk geliyor ve okullarda bu çocuklarımız arasında daha da belirginleşerek artıyor. Okulların hiçbirine bir bütçe tahsis edilmemiştir. 1 Ekim’de okullar açılacak olsa bile, ciddi anlamda sıkıntılarla, sağlık ve güvenliğin hiçbir zerresinin düşünülmediği görüyoruz” dedi.