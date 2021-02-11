Erhürman: Hükümet seçimden kaçıyor...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

İstikrarsızlık yalnızca hükumetlerin kısa ömürlü olmasıyla ilgili bir şey değildir. Kendi içinde kavgalı, koordine olmayı beceremeyen, her gün yeni istifa ve görevden alma haberleriyle gündem olan, ölü doğduğu herkesin malumuyken suni teneffüs sahneleriyle hala hayatta olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılan bir "hükumet"in seçime gitmekten kaçınarak geçirdiği süre istikrar hanesine yazılamaz!!!