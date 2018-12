Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti’ni ziyaret etti.

Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti’ni ziyaret etti. Başbakan Erhürman, Şirket Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılandı… Ziyarette, Başbakan Erhürman’a şirket hakkında bilgiler verildi… Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti. Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan, 2017 yılında fabrikanın günümüze uygun şekilde yenilendiğini söyledi. Geçtiğimiz yılın 9 milyon TL karla kapatıldığını belirten Bayırkan 2017 yılında devlete 26 Milyon 578 bin TL katkıda bulunduklarını kaydetti. Erhürman ve beraberindekiler üretim tesisini gezdi. Başbakan Tufan Erhürman, şirkette çalışan işçilerin tümünün KKTC yurttaşı ve sendikalı olmalarından duyduğu memnuniteti ifade etti. Erhürman ‘Bizim ürünümüz diyorum göğsümüz kabararak çünkü sonuç itibarıyla burada bu markayı arkadaşlarımız yaratmışlar. Burada çalışan işçilerin tamamı KKTC yurttaşı. dolayısıyla bizim son dönemlerde sıkça dillendirdiğimiz özel sektörde çalışanların sadece %41’i KKTC vatandaşı derken buradaki tesiste çalışanların tamamı KKTC yurttaşı ve sendikalı çalışıyorlar. Birlikte işçilerle yürüdük gördük ki iş güvenliği prensiplerine tamamen uyuluyor’ dedi. Erhürman, ihracaat olanaklarının artırılması için şirket yetkilileri ile birlikte çalışacaklarını belirterek Karpaz bölgesinde tütün üretimini gündeme almak istediklerini belirtti. Erhürman ‘Türkiye bacağında yapacağımız girişimler var. Libya ve Irak’a ihracaat yapabilme noktasındayız.Bir de tabii bizi heyecanlandıran bir proje daha yıllar öncesinde olduğu gibi özellikle Karpaz bölgesinde tütün üretimini gündeme almak istiyoruz. Çünkü onu da yapabilirsek hem bizim niş diye bildiğimiz ürünler ortaya çıkabilecek hem tarımsal üretimle sanayi üretimini biraraya getirebileceğiz. Hem daha çok istihdam yaratabileceğiz ve o bölgedeki insanlarımıza daha fazla kazanma olanağı tanıyacağız’ diye konuştu. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan, Kurumun ekonomiye çok ciddi katkısı bulunduğuna işaret ederek kurumu daha iyi noktalara taşımak hedefinde olduklarını ifade etti.