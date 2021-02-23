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Erhürman: Kurultaydan, didişmelerden kafanızı kaldırın ve gider ayak hiç olmazsa bunun için ciddi bir plan çıkarın ortaya

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CTP Genel Başkanı Erhürman uyardı...Hatanın bedeli çok büyük olur
Erhürman: Kurultaydan, didişmelerden kafanızı kaldırın ve gider ayak hiç olmazsa bunun için ciddi bir plan çıkarın ortaya

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Özellikle mezuniyet durumunda olan öğrencilerin uygulamalı dersleri yüz yüze yapabilmesi için ülkeye gelmesi gerekiyor.

Bu yalnızca ekonomi için değil, üniversitelerimizin mezun edeceği gençlere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri için de gerekli.

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plan, asla fire vermeyen bir karantina uygulaması gerekiyor. Sağlık açısından da, ekonomi açısından da, üniversitelerimizin ve ülkemizin itibarı açısından da hata yapma lüksü yok.

Kaygı duyan insanlara laf yetiştirme yarışına girmeyin. Hükumete güven duyulsaydı elbette kimse buna karşı çıkmazdı. Kurultaydan, didişmelerden kafanızı kaldırın ve gider ayak hiç olmazsa bunun için ciddi bir plan çıkarın ortaya. Buradaki hatanın bedeli çok ağır olur!!!

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