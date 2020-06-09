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Erhürman: O "çok başarılı kriz yönetimi"nin bizi getirdiği nokta bu işte!

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Erhürman: O "çok başarılı kriz yönetimi"nin bizi getirdiği nokta bu işte!
Erhürman: O "çok başarılı kriz yönetimi"nin bizi getirdiği nokta bu işte!

Sosyal medya hesabı üzerinden hükümete eleştirilerde bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "O 'çok başarılı kriz yönetimi'nin bizi getirdiği nokta bu işte!" iafedelerine yer verdi.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında, pandemi hastanesinin yapımı ve dışa açılma konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün Meclis'te sorduğumuz sorular üzerine Sn. Sağlık Bakanı'ndan, 200 yataklı "pandemi hastanesi"nin ihalesinin bu ayın 25'i gibi tamamlanmasına ve o tarihten itibaren 60 gün içinde de bitirilmesine karar verildiğini öğrendik. Bunun takipçisi olacağız elbette. Umarım daha önceki 45 gün gibi olmaz!!!

Ama işin bir de diğer yanı var. Demek ki pandemi hastanesine hala ihtiyacımız var. Demek ki üç ay içinde de bu işi bitirebiliriz. Peki biz sürecin daha başında, "paramız yoksa gerekirse iç borçlanmaya gidelim ve bu işi yapalım. Yoksa hazırlıklar tamamlanamayacak ve açılmamız gecikecek. Bu da bize iç borçlanmanın maliyetinden çok daha fazla maliyet yaratacak" dediğimizde neredeydi hükumetin aklı?

Şimdi dışa açılma "hazırlıksızız" denilerek gecikiyor ve işçiler, işletmeler ekonomik kayıp, genelde insanlarımız "ikinci dalgaya hazırlıksız yakalanma" endişesi yaşıyorsa, bunun sebebi zamanında almanız gereken kararları bütün uyarılara ve yapıcı yaklaşımlara karşın almamış olmanız değil mi? O "çok başarılı kriz yönetimi"nin bizi getirdiği nokta bu işte!”

 

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