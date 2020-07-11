Erhürman, Polis Müdüründen mültecilerle ilgili bilgi aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yayla sahilinde tespit edilen mültecilere ateş açılması sonucu iki kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak halkın aklında soru işareti bırakılmamasını ve yaşananların şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Erhürman Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı telefonla arayarak mültecilerin durumu ve ateş açma olayıyla ilgili bilgi aldı.

Mülteci hakları ve insan haklarının titizlikle gözetilmesi gereken evrensel değerler olduğuna ve her makamın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de yer alan ölçülülük ilkesine uyması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, özellikle polisin bu ilkeye uygun hareket etmesinin önemine işaret etti.

Olaya ilişkin polis tarafından iki farklı açıklama yapıldığına da dikkati çeken ana muhalefet lideri Erhürman, bu tür konularda akıllarda herhangi bir soru işareti bırakmamanın önemli olduğunu belirtti.

Erhürman, pandemiyle ilgili endişelerin azami düzeyde yaşandığı Mart ayında dahi Kıbrıs Türk halkının ve polisinin mülteciler konusunda takdire şayan bir dayanışma ortaya koyduğunu hatırlatarak, yaşanan olayın bu hassasiyete gölge düşürmemesini sağlamak için gerekirse konuyu Meclis’te de gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.