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Erhürman tempoyu artırıyor... Kıb-Tek ve Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret etti

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Erhürman tempoyu artırıyor... Kıb-Tek ve Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret etti
Erhürman tempoyu artırıyor... Kıb-Tek ve Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret etti

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Kıb-Tek’i ziyaret etti. Erhürman’a Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ve parti yöneticileri eşlik etti. Sanayi bölgesindeki iş yerlerini gezen Erhürman yurttaşlarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Esnaf ve zanaatkarların sorunları dinlendi, çözüm önerileri not edildi.

Kıb-Tek çalışanlarıyla da görüşen Erhürman, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ile yaptığı sohbette kurum ile ilgili sorunları değerlendirdi. 2020’nin Kıbrıs Türk halkı için zor geçeceğini ifade eden Erhürman her alanda yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

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