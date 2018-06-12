Erhürman YDÜ’yü ziyaret etti

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman beraberindeki heyetle YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’i ziyaret ederek, üniversite kampüsünü gezdi ve üniversitenin inovatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başbakan Tufan Erhürman, yürüttüğü inovatif çalışmalarıyla “3.Nesil Üniversite” modeline örnek olan YDÜ’nün inovatif çalışmalarını yerinde incelemekten heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Erhürman, YDÜ’ye yükseköğretim, bilim, teknoloji ve mühendislik konularında yürüttüğü araştırma-yenilik çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Başbakan Tufan Erhürman’a, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Bilim Danışmanı Haldun Yücel ve Başbakanlık Sosyal Sorumluluk Danışmanı Umure Örs eşlik etti.

Ziyarette, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt da hazır bulundu.

YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından karşılanan Başbakan Erhürman heyetiyle birlikte İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Hayvan Hastanesini gezerek birimler hakkında bilgiler aldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Başbakan Erhürman’a üniversitenin akademik birimleri, yayın, araştırma ve devam eden projeleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

ÜNİVERSİTESİNİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni gezen Başbakan Tufan Erhürman’a, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman ile 3D yazılım ekibi sorumlusu Ersin Aytaç tarafından; Süper Bilgisayar, sokak hayvanlarına yemek ve su sağlayacak FeedMe İstasyonları, 3D Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar, Otonom Elektrikli Minibüs, Düşünce Kontrollü Elektrikli Sandalye, Robotik Futbol Takımı NEU Islanders, Güneş Enerjili Arabalar ve yeni projeler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

HAYVAN HASTANESİ ÇALIŞMALARI

Daha sonra Hayvan Hastanesi’ni ziyaret eden Başbakan Erhürman’a burada da Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene ile Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal tarafından laboratuvarlar, acil müdahale servisleri, teşhis tanı merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tedavi üniteleri gibi birimler hakkında detaylı bilgi verildi.

Başbakan Tufan Erhürman’a ziyareti kapsamında son olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından üniversitenin akademik çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sunumunda, üniversitenin gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalar yaptığını, ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağladığını anlatarak yapılan yayınlar, yürütülen araştırmalar ve projeler ile ilgili bilgiler aktardı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Başbakan Tufan Erhürman’ın YDÜ’nün ar-ge ve inovasyon çalışmalarını yerinde incelemesinden mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, toplum faydasına dönüşecek projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.