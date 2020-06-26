Erhürman: “Yeni paket ciddiye alınabilecek bir çalışma değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Mağusa’da faaliyet gösteren esnaflarla görüştü ve yeni ekonomik paket hakkında görüş alış verişinde bulundu.

KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan uluslararası anlaşmada pandemi döneminde alınan tedbirlerden son derece olumsuz etkilenen esnafı ve özel sektörü destekleyecek herhangi bir madde göremediklerinin altını çizen Erhürman, süreç içerisinde hükümete yaptıkları çağrıları ve hükümet kanadından gelen tepkileri anımsattı. Geride kalan dönemde Kıbrıs Türk halkının 3 aya yakın bir süre evde kapalı kaldığına işaret eden Erhürman, bunun, dünyada pandeminin sona erip yeniden açılmaya başlanacağı anlamına gelmediğinin bilindiğini, kapanma sebebinin sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için zaman kazanmak olduğunu hatırlattı. Sürecin başında hükümete “Neden kapandığımızı aklınızdan çıkarmayın” uyarısında bulunduklarını ifade eden Erhürman, “Çok sayıda vakayla karşılaşırsak altında kalırız. Kapanalım, eksiklerimizi tamamlayalım ve bütün dünyanın yaptığı gibi kademeli olarak “yeni normal” diye adlandırılan döneme geçelim. O yüzden bu hazırlıkları tamamlayın ve dört alanda bu dönemde tasarruf sağlamaya kalkmayın” dediklerini anlattı.

“SAĞLIK ALANINDAKİ EKSİKLİKLERİ GİDERİN”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birincisi sağlıktı. Sağlıkta pandemi hastanesi, personel, test kiti, ilaç, kişisel koruyucu ekipman, yoğun bakım yatağı, ventilatör gibi eksikliklerin giderilmesi gerekiyordu. Bütün bunların maliyeti neyse karşılansın, maliyenin gücü yetmezse iç borçlanmaya gidelim dedik. Bunun parasını şimdi vermezseniz açılmamız gecikecek. Açılmanın geciktiği her günün maliyeti bize bunlar için harcayacağımız paradan da, alacağımız borcun faizinden de çok daha fazla olacak. Bu nedenle bu noktada tasarruf etmeyin dedik.

İkincisi hane halkıydı. İnsanları aç bırakmayın, asgari temizlik ve sağlık ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayın dedik. Yabancı yerli fark etmez. Çünkü bu da bize sosyal patlama olarak geri dönebilir.”

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI, ESNAFI, İŞLETMELERİ DESTEKLEYİN”

“Üçüncüsü özel sektör çalışanlarıydı. İnsanlar işsiz kalacak. İşsizliğin, özel sektör çalışanlarının maaşlarının düşmesinin veya bu insanların ödeneksiz izne çıkarılmasının maliyeti çok büyük olacak, buraları destekleyin dedik.

Dördüncüsü esnaf ve işletmelerimizdi. Özellikle KOBİ’leri destekleyin, buralardan gelir elde etmeye kalkmayın bu dönemde, çünkü bunu yaparsanız bunlar batacak. Battığı takdirde ileride bu işin maliyeye maliyeti çok daha büyük olacak. Birileri battıkça domino etkisiyle bütün ekonomi etkilenecek dedik. Hiçbirini dinletemedik. 2018’deki döviz krizinde Merkez Bankası’ndaki alacağımızı avans olarak aldığımızda karşı çıkanlara biz açık çek verdik. Paranız yoksa iç borçlanmaya gidin, bu işleri yapın dedik. Ama olmadı!”

“İÇ BORÇLANMA ÖNERİMİZİ REDDETMESEYDİLER ŞU AN PANDEMİ HASTANEMİZ OLACAKTI”

“Bize ilk söyledikleri neydi? Biz iç borçlanma yapmayız, torunumuzu çocuğumuzu borçlandıramayız dediler, ama maalesef 3 ay sonra Türkiye ile protokol imzalayacakları zaman 400 milyon iç borçlanma kararını çıkarttılar. Eğer bu 400 milyon iç borçlanmayı daha önce yapsaydılar şu anda pandemi hastanesi de, personel de, onun dışında özel sektörün desteklenmesi de ciddi ölçüde gerçekleşmiş olacaktı; bu topluma bu treni kaçırttılar.”

“DOĞRU DÜRÜST BİR HARCAMA PLANI…”

“Esnafın da, iş çevrelerinin de talepleri oldu, bizim de dile getirdiklerimiz oldu ve karşımıza ikinci ekonomik paket çıktı. Bu pakete giderken biz, önümüze doğru dürüst bir harcama planı çıksın istedik. İşçilere desteğe devam edin dedik. Çünkü işçilere desteğe devam etmek özel sektöre para vermek değil, işsizliği önlemek demektir. İşsizliği önlemek de ekonominin geneline bir katkıdır. İşsiz kalan insanlar 1500 lirayla geçinemeyecekler.