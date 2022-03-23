Erhürman: Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da!

İşte açıklama;

Benzinciler Birliği: "Son altı aydır her fiyat değişiminde bu yaşanıyor". Yani iddia, akaryakıtın pahalı olacağı bilindiği için tedarikçi zammı bekliyor...

Tedarikçi: "Gemi fırtına nedeniyle gecikti. O nedenle yeterli akaryakıtı tedarik edemedik".

Kuyruklarda beklemek zorunda kalan yurttaş: "Paramızla rezil oluyoruz"...

Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!