Erhürman:Arasta bomboş. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir dokunsan bin ah işitiyorsun

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Bugün arife. Arasta'da yürüdüm. Normal zamanlarda cıvıl cıvıl olurdu. Lokmacı Kapısı kapalı. Güneyden gelen yok. Onlar geldiğinde oluşan canlılık Lefkoşalıları da çekerdi Arasta'ya. Şimdi hem pandemi, hem canlılığın eksikliği, hem de artan geçim sıkıntısı... Arasta bomboş. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir dokunsan bin ah işitiyorsun. Fotoğrafını çekmek dahi içimden gelmedi.

Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı... Hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan... İki toplumdan uzmanların "tamamdır" dediği ilk anda... Karşılıklı... Ve mümkün olan tüm diğer kapılarla birlikte...