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Erhürman:Bu felaketi en az zararla atlatma planını bir an önce yapmak zorundayız!

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Sn. Fuat Oktay'ın ziyareti gerçekleşti. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalanacaktı, imzalanmadı. 2021 yılı için açıklanan hibe ve kredilerin toplamı 2,5 milyar TL. Bu zaten biliniyordu. Bütçe ona göre hazırlanmıştı.
Erhürman:Bu felaketi en az zararla atlatma planını bir an önce yapmak zorundayız!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı...

Sn. Fuat Oktay'ın ziyareti gerçekleşti. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalanacaktı, imzalanmadı. 2021 yılı için açıklanan hibe ve kredilerin toplamı 2,5 milyar TL. Bu zaten biliniyordu. Bütçe ona göre hazırlanmıştı.

2020'de 2,3 milyar TL idi. Tamamı gerçekleşmedi. 1.8 milyar gerçekleşti dedi Sn. Oktay. Maliye'nin gerçekleşen rakamın tam olarak nerelere harcandığını kamuoyuna kalem kalem açıklamasında yarar var ki herkes bundan sonrası için projeksiyon yapabilsin. Yeni Anlaşma’da nelerin olacağını da şu an için bilmiyoruz.

40,000 aşı daha geldi. Bunun için teşekkür ederiz. Geriye kalan aşıların ne zaman geleceği öngörülebilir değil. Bu durumda özellikle turizm ve yükseköğretimdeki hareketliliğin takvimini şu an için tam olarak öngörülebilir şekilde programlayabilecek durumda değiliz.

Özel sektör, esnaf, işçiler kan ağlıyor. Açıklanan "ekonomik paket"ten hiçbir şey çıkmamıştı. Bu konuda dünkü açıklamalardan da bir şey çıkmadı. Her gün daha fazla iş yerinin batma, daha fazla işçinin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu görmezden gelmeye devam mı edeceğiz? Kıbrıs Türk halkının gittikçe daha da görünmez kılındığı törenlerden ve açıklamalardan başımızı kaldırıp, kafa kafaya verip bu felaketi en az zararla atlatma planını bir an önce yapmak zorundayız!

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