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Erhürmandan 5 ekim mesajı

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Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenleri kutladı, önemli mesajlar verdi.
Erhürmandan 5 ekim mesajı

 Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi krizinin yaşandığı dönemde öğretmenlerin ‘liderlik’ özelliğinin bir kez daha önem kazandığını belirtti.

Erhürman “Öğretmenin yetiştirilmesi, atanması, yükselmesi ve sistem içerisinde eğitim lideri rolünü üstlenmesi bakımından yeni anlayışlara, günümüz koşullarına yanıt verecek yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğrusu budur” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenleri kutladı, önemli mesajlar verdi.

Öğretmenliği ‘sadece bir meslek grubu’ olarak görmediğini kaydeden Erhürman, pandemi sürecinde öğretmenin ‘liderlik’ yönünün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekti.

Israrla sürdürülen öngörüsüz ve iş bilmez uygulamaların eğitimde nesillerin kaybolmasına neden olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, bu nedenle öğretmenlik meslek statüsünün de erozyona uğradığını söyledi.

“COVID-19 krizi öğretmenin önemini, liderliğini ve yaratıcılığını göstermesi bakımından benzersiz bir durum yarattı” diyen Erhürman, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de öğretmenlerin eğitimin devamını sağlamak için büyük çaba ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkemizde öğretmenlerin sağlıkta ve ekonomide yaşanan krizlerin ötesinde başka sorunlarla da karşı karşıya olduğunu anlatan Erhürman, “Eğitim sisteminde gerekli dönüşümün sağlanamamış olması öğretmen olmayı daha da bir zor hale getirmiştir. Öğretmenin yetiştirilmesi, atanması, yükselmesi ve sistem içerisinde eğitim lideri rolünü üstlenmesi bakımından yeni anlayışlara, günümüz koşullarına yanıt verecek yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu yıl Dünya Öğretmenler Günü’nün ‘Öğretmenler Krizde Liderlik Ediyor, Geleceği Yeniden Kurguluyor’ sloganıyla kutlandığını da anımsatarak, nesillerin yetişmesine liderlik eden tüm öğretmenleri kutladı.

 

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