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Erhürman'dan İmar planı açıklaması:Bu kaosu temize çekmek mümkün değil

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Erhürman'dan İmar planı açıklaması:Bu kaosu temize çekmek mümkün değil
Erhürman'dan İmar planı açıklaması:Bu kaosu temize çekmek mümkün değil

Erhürman'dan İmar planı açıklaması:

Nihayet Başbakan açıkladı. İmar Planı Resmi Gazete'de yayımlanmayacak ve yürürlüğe girmeyecek. Bu kadar zaman, bu kadar emek, bu kadar tartışma ve gelinen nokta bu. Kim ne derse desin, hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmek mümkün değil çünkü eğer varsaydı öyle gerekçeler, hükumet bir bütün olduğuna göre önceden müdahale edilerek bunlar ortadan kaldırılabilirdi. Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir... Yazık...3-088.jpg

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