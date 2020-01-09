Erhürman'dan İmar planı tepkisi:Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?

CTP Genel başkanı Tufan Erhürman İmar planı konusunda tepkisini paylaştı:

Meclis'te "imar planı konusunda "ne yapacaksınız" diye soruyoruz, "değerlendiriyoruz"dan başka yanıt alamıyoruz. Ülkenin konuyla doğrudan ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu KTMMOB, "toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır" diyor ama yine ses yok. Emirnamede belirtilen süre aşılmış, imar planı yürürlüğe girmemiş durumda. Öngörülebilir olmayan, belirsizliklerle dolu bir sürecin içindeyiz... Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?