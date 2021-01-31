Erhürman'dan Tatar'a eleştiri! Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili stratejiniz ne?

İşte açıklama;
Sn. Tatar her gün egemen eşit iki devlet politikamızı masaya götüreceğiz açıklaması yapıyor. Masaya götürürsünüz. Onda sorun yok da, masadan BMGK kararları çerçevesinde ne çıkar?
Ve sizin bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili stratejiniz ne? Esas mesele bu!!!
Sn. Tatar her gün egemen eşit iki devlet politikamızı masaya götüreceğiz açıklaması yapıyor. Masaya götürürsünüz. Onda sorun yok da, masadan BMGK kararları çerçevesinde ne çıkar? Ve sizin bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili stratejiniz ne? Esas mesele bu!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) January 31, 2021
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