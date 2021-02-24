Erhürman:“Eğer bir daha seçime müdahale olursa, seçimden çekiliriz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Nazar Erişkin’in Genç TV ekranlarında sunduğu “Bugüne Dair” programına konuk oldu. Erhürman, programda yaptığı açıklamada, bir sonraki seçimde gözle görülür bir müdahale olması durumunda CTP’nin seçimden çekilebileceğini söyledi.

Ana muhalefet CTP’nin Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı. Erhürman, 11 aydır kriz merkezi, mutabakat hükümeti, kriz hükümeti gibi taleplerinin olduğunu belirterek, hükümetin bu konuyu bir türlü dikkate almadığını ifade etti.

Erhürman, kısa dönem içinde bir seçim düşüncesi var ve teknokratlardan oluşan bir kabine oluşturulursa, bu konuyu konuşmaya hazır olduklarını belirterek, “ama birinci adım bu hükümet gitmelidir. Bu işi yapamıyorlar. Kendileri de bunu itiraf ediyor. Gerek kamusal alanda, gerek özel konuşmalarda bunları söylüyorlar. Bu ülkeyi, bu koşullarda buna mahkum edemeyiz. Bizim kafamızda strateji var. Birilerine strateji dayatmak bize yakışmaz. Kriz masasını sadece seçim endeksli olarak algılamamak gerek” dedi.

“Gerekirse seçimden çekiliriz”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP Genel Kurulu’nda yapılan müdahalelerin ne kadar büyük bir hata olduğunun herkes tarafından bilindiği de ifade ederek, “umarım hataların Türkiye’dekiler de farkındadır” dedi.

Erhürman, müdahalenin tutmadığını da belirterek, CTP’nin seçime girmesi durumunda, gözle görülür bir müdahaleyi tespit ederlerse, o seçime devam etmeyeceklerini de söyledi.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

“CTP seçime girer ve o seçime müdahale, gözle görülür, elle tutulur bir veri olursa, öyle bir seçime devam etmeyiz. Gerekirse seçimden çekiliriz. Kıbrıs Türk halkı, gözümüzün gördüğü şekilde iradeye müdahaleyi kabul etmeyiz. Seçime girersek de yine Maraş açılımı, futbol kulüplerine paralar, Türkiye’den para gelmesi sürecini görürsek, biter bu alem.”

Erhürman, “Birden çok kapandık. Birinci de hata yapabilirsiniz, çünkü ilk defa yapıyorsunuz ama ikincide ve üçüncü de bunu yapmamanız gerekir. Ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İnsanlara aldığınız bir kararı doğru, dürüst anlatabilmeniz beklenir. Başbakan’ın her açıklamasının ardından, sosyal medyada yüzlerce insan, ‘anlamadığını’ belirten yazılar yazar. Bu olacak gibi bir şey değildir. Bu doğal bir şey midir?” diye sordu.

“YAPACAĞINIZ TEK BİR ŞEY VAR, BIRAKIN VE GİDİN”

Kabinede yapılan değişiklikleri de yorumlayan Erhürman, “Sayın Ali Pilli’nin yorgun olduğunu söylüyorsunuz. Herhalde Sayın Pilli iki ayda yorulmadı. Öyle olsa iki hafta önce Sayın Pilli’yi ‘Dünya’nın en iyi Sağlık Bakanlarından biridir’ açıklamasını da yapmazdınız. Bu açıklamanın sonrasında da dönüp bu değişim kararını alıyorsunuz. Sorulan sorular karşısında da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sözün tükendiği noktadayız” dedi. Kurultay hesapları ile konsantrasyonu ortadan kalkan bir hükümet ile pandemi içinde bu yolun yürünemeyeceğini söyleyen Erhürman, “İki gece önce öğrencilerin gelişi ile ilgili bir karar çıktı. Bu karar gerekliydi. Çünkü, özellikle mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı bölümlerde olan öğrenciler açısından bizim bu öğrencileri buraya yüz yüze eğitim için getirme zorunluluğumuz var. Bu sadece ekonomi ile ilgili de değil, bizim üniversitelerimizin itibarı ile de ilgilidir” dedi. Geçmişte bu konuda ciddi hatalar yapıldığını söyleyen Erhürman, “Kılı kırk yararak adımlar atılmalı. Hata olursa, sağlıkta çok şey kaybedeceğiz. Vaka ithal etmiş olacağız. Bu başlı başına bir felakettir. Ekonomi de bir daha toparlanamayacak şekilde zarar görecek. Böyle riskler var. Bu riskler karşısında sizin, ayrıntılı plan çıkarmanız lazım. Tam da bu dönemde siz, kurultayı tartışıyorsunuz. Hem de üç partili hükümetin, ikisi. Başbakan Yardımcısı da çıkıp ‘Motivasyonumuz bozuluyor’ diyor. Sizin yapacağınız tek bir şey var, bırakın ve gidin” dedi.

TARİHTE GÖRÜLMEYEN ŞEYLER OLUYOR

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara ziyaretini de yorumlayan Erhürman, “Tarihimizde böyle bir şey görülmemiştir. Ekonomik Örgütler Platformu, buradan herhangi bir bakanı veya Başbakan’ı almadan uçağa binip de Ankara’ya gidip, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ile toplantı yapıp, dertlerini ona anlatma ihtiyacı hissetti. Ekonomik Örgütler Platformu, ‘Biz hükümete anlatıyoruz, hükümet hiçbir şey anlamıyor’ diye açıklama da yapmıştı. Yine sağlık örgütleri de ‘Bizi dinlemiyorlar, hiçbir şekilde bizi kaale almıyorlar’ diyorlar” dedi. Fuat Oktay’ın ülkemizi ziyaretinde “Hedefimiz, Kıbrıs Türk ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasıdır” açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Erhürman, “Ben Başbakan olduğumda protokol imzalamadım. Halihazırda imzalanmış bir protokol vardı. Yürürlükteydi ve o protokolün sadece savunma harcamaları kısmını istedim. O da hibedir. O gelmedi ve biz yerel bütçeden kaynak yaratıp, ilk defa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın maaşlarını kendimiz ödedik. O yüzden şimdi törenlerle imzalanacak protokolde öngörülen rakamlar gelecek mi? Zamanında gelecek mi? Yoksa bunlar öngörülen zamanlarda geldiğinde, burada sizin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma şansınız da olmuyor” dedi.