Erhürman:Emekçilere, esnafa çektirdiğiniz cefa yetmedi mi?!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı...

Bugün oldu, "1500 TL"ler aslında 750 TL mi, 1000 TL mi olacak belli değil. 57,000 kişi başvurdu. Hangi kriterlere göre kaç kişi yararlanabilecek o da belli değil. Bu ödeme için kaynak nerede ve ne kadar o hiç belli değil! Emekçilere, esnafa çektirdiğiniz cefa yetmedi mi?!!