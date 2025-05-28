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Erhürman'ın telefonunu çaldılar... Telefon denizde bulundu

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ait cep telefonunu çalan zanlılar F.Ö ile D.Ö yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Erhürman'ın telefonunu çaldılar... Telefon denizde bulundu

 Polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 24.05.2025 tarihinde saat 20.40’da Metehan bölgesindeki bir restoranın araç park yerinde Tufan Erhürman’ın düşürmüş olduğu cep telefonunu çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra Girne'ye gittiklerini ve  telefonu Girne Kalesi isimli tarihi yapının arka kısmından denize atmak suretiyle kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını açıkladı. 

Polis, zanlıların kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların itirafı üzerine 26 Mayıs tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat Müdürlüğüne bağlı balık adamların cep telefonunu zanlıların gösterdiği yerde denizinden çıkardığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispat-ı_vucut yapmalarına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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