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Erhürman:''Kibri bir yana bırakın ve yardım isteyin''

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Erhürman:''Kibri bir yana bırakın ve yardım isteyin''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Dün açıklanan kararlardan sonra bugün bunların yaşanabileceğini öngörmek bu kadar mı zordu? Kararları alırken yeterli istişareyi yapın ki olabilecekleri öngörebilesiniz. Öngörün ki planlayabilesiniz. Planlayın ki yönetebilesiniz!!!

Halk panik yapmasın tamam ama önce siz panik yapmayın. Hele bir sakinleşin. 11 ayda biriktirmiş olmanız gereken deneyimden yararlanın. Kibri bir yana bırakın ve yardım isteyin. Bardak taştı!!! Bilin!!!

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