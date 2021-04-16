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Erhürman:Kıbrıslı Türkler insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularındaki hassasiyetlerinden asla vazgeçmeyecektir.

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Erhürman:Kıbrıslı Türkler insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularındaki hassasiyetlerinden asla vazgeçmeyecektir.
Erhürman:Kıbrıslı Türkler insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularındaki hassasiyetlerinden asla vazgeçmeyecektir.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Anayasa Mahkemesi kararı konusundaki, "ideolojik", "temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik adım", "din ve vicdan özgürlüğüne vurulan yargı darbesi", "Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan tehlikeli oyun", "Kıbrıs Türklerinin varlığına ve birliğine yönelik tehdit" gibi ifadeler bir mahkeme kararının eleştirilmesi konusundaki sınırların çok ötesindedir ve asla kabul edilemez.

Kaldı ki Mahkeme kararlarının eleştirilmesi söz konusu olacaksa bunun yargı kararı okunduktan sonra ve hukuki çerçevede yapılması son derece önemlidir. Nitekim değerlendirme yapılmadan önce Mahkeme kararı okunmuş olsaydı, başta "Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili karar" iddiası olmak üzere yapılan değerlendirmelerin pek çoğunun yersiz olduğu da görülecekti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının herhangi bir şekilde değiştirilmesi Anayasamız çerçevesinde söz konusu değildir. Yargı bağımsızlığı hukuk devletinin mihenk taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarının bugün Mahkeme kararı konusunda yaptıkları açıklamalar bu ilke çerçevesinde hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı Türkler insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularındaki hassasiyetlerinden asla vazgeçmeyecektir.

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