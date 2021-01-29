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Erhürman:Kimse mağdur edebiyatına sığınmasın

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin de katılacağı ve sorumluluğu paylaşacağı bir kriz merkezi önerilerinin ortada durduğunu anımsatarak şunları kaydetti:
Erhürman:Kimse mağdur edebiyatına sığınmasın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin de katılacağı ve sorumluluğu paylaşacağı bir kriz merkezi önerilerinin ortada durduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Ama bir yandan da hükumetten, kimseyle istişare edilmeksizin, bir hafta, 21 gün, bir ay kapanmaya ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Krizin tek merkezden yönetilmesi, kamuoyuna kafa karışıklığı yaratmayacak ve ne yapıldığının bilindiği konusunda güven uyandıracak açıklamalar yapılması yine becerilemiyor.

Kapanma süresi ve biçimi; sağlık sistemindeki, başta hekim ve hemşire eksiği olmak üzere eksikliklerin giderilmesi; özel sektör ve çalışanlarına katkı, aşılama programı, online eğitimdeki sorunların çözümü vb. konularda hızla kararlar verilmesi gerekiyor. Şimdiden, açıkça uyarıyorum:

Destek çağrımız açık. Ama kimse bunu hiçbir istişare yapılmadan yanlış ve/veya gecikmiş kararlar alınması durumunda sessiz kalacağımız biçiminde yorumlamasın. Ayrıca, her yardım istendiğinde yardıma hazır olduğumuzun bilindiği bir ortamda, bu kadar iyi niyet karşısında, hatalara devam edilmesi durumunda hiç kimse mağduriyet edebiyatı çerçevesinde örülmüş algı operasyonlarının arkasına sığınmaya kalkmasın!"

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