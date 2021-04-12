Erhürman:Söylüyoruz, söylüyoruz hükumetten çıt yok.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"12. sınıflarda yüz yüze eğitim kararı"na karşın kamu okullarında fiilen böyle bir şey yok. Sağlık çalışanları, kamu çalışanları eylemde. Ne istişare, ne çözüm çabası var. Haziran'da tek milletvekilliği için seçime gitmemenin yolu bir hafta içinde Meclis'ten "erken seçim tarihi" kararı çıkartmak. Söylüyoruz, söylüyoruz hükumetten çıt yok.

Hükumet kulağının üzerine yattı sorunların zamanla kendiliğinden çözülmesini bekliyor!!! #yönetmiyorsunuz