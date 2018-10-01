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Erhürman:Tünelin ucu görülmeye başladı!

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Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Birinci Boyut” programına konuk olarak, Cumhuriyet Meclis’nin yeni yasama yılı ve hükümet çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erhürman:Tünelin ucu görülmeye başladı!

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Birinci Boyut” programına konuk olarak, Cumhuriyet Meclis’nin yeni yasama yılı ve hükümet çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan, yaz döneminde komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve birçok yasanın Meclis’e gönderildiğini anlattı.

Kamu reformu yasası gibi birçok yasanın 3-4 hükümet gördüğünü ancak bir türlü geçirilemediğini anlatan Erhürman, bu yasa tasarılarının bir an önce yasallaşması için teknik ayrıntıya girmeden, sivil toplum örgütleriyle de istişare ederek geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamu reformu yasa tasarısının yasallaşmasının tek başına yeterli olamayacağını kaydeden Başbakan, çalışma kültürünün düzeltilmesinin öz denetimle sağlanabileceğinin altını çizdi.

Başbakan Erhürman konuşmasında, çok kısa bir süre içerisinde kamuda personel dairesi ile denetimlerin sıklaştırılacağını da söyledi.

Erhürman, döviz ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi ile ilgili olarak ise, dövizin istikrar kazanmaya başladığını ve tünelin ucunun görülmeye başladığını kaydetti.Son bir birbuçuk haftada dövizin istikrar kazanmasının olumlu bir işaret olduğunu dile getiren Başbakan, 2019 yılı için yapılacak hesaplamalar için dövizin seyrinin önemini vurguladı.

2019 yılında Türkiye ile protokoller imzalanacağını bu amaçlada teknik heyetlerin geçtiğimiz hafta oluşturulduğunu, çalışmalara başlandığını söyledi.2019 Mali yılı bütçe yasa tasarısının Bakanlar Kurulu gündemine gelip gelmediği ile ilgili bir soruya karşılık Başbakan, tasarının henüz gündeme gelmediğini kaydederek, 2019’un çok parlak görülmediğini dile getirdi.

Başbakan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Newyork ziyareti ve temasları ile ilgili bir soru üzerinde ise ziyaretle ilgili bilgileri  aldıktan sonra gerekli açıklamaları yapacağını belirtti.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü noktasında CTP olarak, bir an önce, sonuç odaklı, yeni, ucu bucağı belli olan bir yöntemle çözüme ulaşmak gerektiğinin altını çizdi.

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