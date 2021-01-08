Erkan Eğmez, Askeri Bölgeyi İhlal Suçundan Tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine kısa bir süre önce atandığı öne sürülen, Ada TV programcısı ve Milliyetçi söylemleri ile ön plana çıkan Erkan Eğmez, askeri bölgeyi ihlal suçundan tutuklandı.

Polis tarafından tutuklanan ve Mahkeme tarafından da 3 gün tutuklu kalması yönünde emir verilen Erkan Eğmez’in, askeri bölgede kaçakçılık yaptığı ve Akıncılar bölgesinde, kendi arabasından bir Rum aracına bazı eşyalar aktarırken yakalandığı öne sürülüyor.

Polis çevrelerinden elde edilen bilgilerde, askeri bölgede yakalanan Erkan Eğmez’in, Demirhan Polis Karakolunda tutuklu olarak bulunduğu ve hakkındaki iddiaların hem polis hemde askeri yetkiler tarafından araştırıldığı öğrenildi.

Milliyetçi ve Rumlar ile ilgili aşırıya varan söylemleri ile bilinen Erkan Eğmez ve yakınları ile ilgili geçmiş yıllarda da askeri bölgeyi ihlal ve kaçakçılık iddiası ile polis tarafından birçok kez hakkında soruşturma yapıldığı basına yansımıştı.