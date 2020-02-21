Erkeklerde kısırlık nasıl anlaşılır? nedenleri nelerdir?

Çiftlerin yaklaşık yüzde 15’i kısırdır. Bu, bir yıl veya daha uzun süredir sık, korunmasız cinsel ilişkide bulunsalar bile, kadının gebe kalamadığı anlamına gelir. Bu çiftlerdeki kısırlığın üçte birinden fazlasında erkek kısırlığı rol oynar. Peki, Erkeklerde kısırlık nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ERKEKLERDE KISIRLIK NEDENLERİ?

– Düşük sperm sayısı veya spermle ilgili başka problemler

– Testis, prostat ya da cinsel problemlerle ilgili bir geçmiş

– Kanser tedavisi

– Varikosel olarak bilinen skrotumda küçük boyutlu veya şişlikli testisler

– Ailede infertilite (kısırlık) problemleri olan diğer bireyler

ERKEKLERDE KISIRLIK BELİRTİLERİ

Kısırlığın spesifik bir belirtisi bulunmamaktadır. Düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 ya da 2 yıllık süre içerisinde çocuk sahibi olamama durumu kısırlık belirtisi olarak kabul edilir. Ancak erkekte kısırlığa neden olabilecek altta yatan hastalığa bağlı olarak bir takım ek belirtiler ortaya çıkabilir.

Erkek kısırlığına ilişkin belirti ve bulgular şunlardır:

– Cinsel işlev ile ilgili problemler (örneğin, boşalma sırasındaki meni miktarı, cinsel isteksizlik veya ereksiyonu sürdürme zorluğu (erektil işlev bozukluğu);

– Testis bölgesinde ağrı, şişme veya şişkinlik

– Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları

– Koku alamama

– Anormal meme büyümesi (jinekomasti)

– Azalan yüz veya vücut kılları veya kromozomal veya hormonal anormallik belirtileri

– Normal sperm sayısından daha düşük (mililitre sperma başına 15 milyondan az sperm veya ejakülat başına 39 milyondan az olan toplam sperm sayısı)

ERKEKLERDE KISIRLIK NASIL ANLAŞILIR?

Erkeklerde yapılan incelemelerde, öncelikle meni miktarı, menideki sperm adedi, sperm hareketliliği ve sperm şekli gibi konularda değerlendirmeler yapılır. Meniyle ilgili bir sorun görüldüğünde, fiziksel olarak testis muayenesi yapılabilir ve böylece varikosel gibi kısırlığa neden olan rahatsızlıklar ortadan kaldırılabilir. Ayrıca unutulmaması gereken şu ki; iyi bir cinsel performansı olan ve iktidarsız olmayan bir erkeğin spermlerinde sıkıntı olması, hamileliğe engel olacaktır.

ERKEKLERDE KISIRLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI

Erkekler için, çoğu kısırlık türü önlenebilir olmamakla birlikte, bu aşağıdaki bazı yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir:

– Erkek kısırlığına katkıda bulunabilecek ilaç ve tütün kullanımından ve aşırı alkol tüketiminden kaçının.

– Sperm üretimini ve hareketliliğini etkileyebileceğinden yüksek sıcaklıklardan kaçının. Sıcak küvetlerden, hamamlardan ve saunalardan uzak durun.

– Sperm üretimini etkileyebilecek endüstriyel veya çevresel toksinlere maruz kalmaktan kaçının.

– Hem reçeteli hem de reçetesiz olarak satılan ve doğurganlığı etkileyebilecek ilaçları sınırlandırın. Düzenli olarak aldığınız herhangi bir ilaç hakkında doktorunuzla konuşun, ancak tıbbi tavsiye olmadan reçeteli ilaç almayı bırakmayın.

– Orta seviyede yeterli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz sperm kalitesini artırabilir.