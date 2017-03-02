Erken seçim çanları çalıyor!

Cumhuriyet Meclisi’nin iki gün boyunca nisap sıkıntısı yaşayarak toplanamaması ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçimi muhalefet istiyorsa meclise getirsin çağrıları sonrasında Meclis’teki muhalefet partileri harekete geçti.

MECLİS TOPLANAMADI

Cumhuriyet Meclisi dün ardına ardına ikinci kez toplanamadı. UBP ile DP milletvekillerinin katılmadığı Meclis Genel Kurulu’na CTP ile TDP milletvekilleri katıldı. Yapılan nisap yoklamasında Meclis’i açmak için ihtiyaç olan 26 sayısına ulaşılamadı. CTP ve TDP milletvekilleri bu duruma sert tepki gösterdi.

CTP GÜVENSİZLİK ÖNERİSİ SUNUYOR

Meclis’te yaşanan bu gelişmeler üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman bugün Meclis’e CTP’nin UBP-DP hükümeti ile ilgili güvensizlik önergesi sunacağını açıkladı. Erhurman erken seçim konusunun da artık gündemde olduğunu, bu konuyu parti yetkili organlarında değerlendireceklerini de açıkladı.

TDP ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ SUNACAK

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada” Bilindiği gibi "erken seçim çağrıları" gündemin tepesine yerleşti. 28 Temmuz 2013 seçimleriyle oluşan Meclis yapısının içerisinden çıkan "üçüncü hükümetin" de kendinden önceki "iki hükümet" gibi halkın sorunlarını çözmede aciz ve yetersiz kaldığı apaçık ortadadır. Bu çerçevede daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Çıkış yolu "erken seçim"dir. TDP olarak bunu zorlamakta kararlıyız. Yarın sabah Meclise "erken seçim karar önerisi" sunacağız..”dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin iki gün boyunca nisap sıkıntısı yaşaması ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçimi muhalefet istiyorsa meclise getirsin çağrıları sonrasında Meclis’teki muhalefet partileri harekete geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugüne ertelenen toplantısında yine nisap sorunu yaşadı. Toplantı ikinci kez 24 saat ertelendi.

Genel Kurul Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında ilk toplantı denemesini saat 10.40’da yaptı. Yeterli nisap olmaması nedeni ile birleşim 10 dakika erteledi.

Genel Kurul ikinci denemesini saat 10.55’te yaptı ancak yine çoğunluk sağlanamadı.

Alanlı, nisap sorunu nedeniyle Genel Kurul toplantısının, 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu.

Yoklama sırasında solonda CTP ve TDP milletvekilleri yanında, iktidar partileri UBP’den sadece Ahmet Kaşif’in, DP’den ise Mustafa Arabacıoğlu’nun bulunduğu gözlemlendi.

ŞAHALİ TEPKİ GÖSTERDİ: “MECLİS İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’in toplanamaması üzerine tepki göstererek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti ve Meclis’in halkın gözünde itibarsızlaştırıldığı görüşünü ifade etti.

Yerinden konuşan Şahali, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’dan bu konudaki ciddiyetsizliğin araştırılmasını talep ederek, “Meclis’i istediği gibi kullanacağını sananların kendine gelmesini gerektiğini” söyledi.

Meclis’in bugüne ertelenen gündeminde güncel konuşmalarla Sayıştay üyeliği seçimi bulunuyordu.

Genel Kurul’un geçen pazartesi günkü birleşiminde Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen Sayıştay üyeliği seçiminde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim düne ertelenmişti. Genel Kurul’un dünkü birleşimi nisap sağlanamaması nedeni ile bugüne ertelenmişti.

Erteleme kararı uyarınca Meclis Genel Kurulu’na bir sonraki toplantı çağrısı, yarın için yapılacak.

CTP GÜVENSİZLİK ÖNERİSİ SUNUYOR

Meclis’te yaşanan bu gelişmeler üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman bugün Meclis’e CTP’nin UBP-DP hükümeti ile ilgili güvensizlik önergesi sunacağını açıkladı. Erhurman erken seçim konusunun da artık gündemde olduğunu, bu konuyu parti yetkili organlarında değerlendireceklerini de açıkladı.

TDP ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ SUNACAK

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada” Bilindiği gibi "erken seçim çağrıları" gündemin tepesine yerleşti. 28 Temmuz 2013 seçimleriyle oluşan Meclis yapısının içerisinden çıkan "üçüncü hükümetin" de kendinden önceki "iki hükümet" gibi halkın sorunlarını çözmede aciz ve yetersiz kaldığı apaçık ortadadır. Bu çerçevede daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Çıkış yolu "erken secimdir”. TDP olarak bunu zorlamakta kararlıyız. Yarın sabah Meclise "erken seçim karar önerisi" sunacağız..”dedi.

Özyiğit açıklamasında “Böylece "hodri meydan çeken Sn. Başbakan'ın ve UBP'nin gerçek tutumunu" da görmüş olacağız. Bu arada UBP-DP Hükümetine "güvensizlik önergesi" vereceğini açıklayan CTP'nin önerisini de imza atarak destekleyeceğiz. Halkımızı bir an önce bu bilgisiz, beceriksiz ve basiretsiz Hükümetten kurtarmalıyız.” Da dedi.