Erkut Şahali:Kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden gına geldi artık.

İşte Şahali'nin paylaşımı:

AŞI programı kalbe zarar!

En öncelikli olarak aşılanması gereken "kronik rahatsızlığı olanlar" hala aşı olamadı.

Yaşı ilerlemiş olanlardan da hala aşı olamayanlar var.

Bunu bile planlayamamışlar ama hem başarılı olduklarını düşünüyorlar, hem de bizim de böyle düşünmemizi bekliyorlar!

İş bilmezliğinizden, kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden ve vurdumduymazlığınızdan gına geldi artık.