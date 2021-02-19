  • BIST 1.560
  • Altın 399,730
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Erkut Şahali:Kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden gına geldi artık.

» »
CTP Milletvekili Erkut Şahali Hükümetin aşı programındaki aksaklıklara sitem etti ve ''gına geldi artık ''dedi
Erkut Şahali:Kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden gına geldi artık.

İşte Şahali'nin paylaşımı:

AŞI programı kalbe zarar!

En öncelikli olarak aşılanması gereken "kronik rahatsızlığı olanlar" hala aşı olamadı.

Yaşı ilerlemiş olanlardan da hala aşı olamayanlar var.

Bunu bile planlayamamışlar ama hem başarılı olduklarını düşünüyorlar, hem de bizim de böyle düşünmemizi bekliyorlar!

İş bilmezliğinizden, kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden ve vurdumduymazlığınızdan gına geldi artık.

sc62.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısmi açılım geliyor19 Şubat 2021 Cuma 20:07
  • Bakanlar Kurulu sona erdi...Kararlar açıklanacak19 Şubat 2021 Cuma 19:47
  • Erkut Şahali:Kendinizi ifade etmeyi dahi beceremeyişinizden gına geldi artık.19 Şubat 2021 Cuma 19:40
  • YDP'de sular durulmuyor19 Şubat 2021 Cuma 19:27
  • TC Savunma Bakanı Akar:Adada artık 2 devletli çözümden başka bir çıkış olmadığını görüyoruz19 Şubat 2021 Cuma 18:38
  • Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar için duyuru yaptı19 Şubat 2021 Cuma 18:28
  • Aşıda torpil tartışması devam ediyor... Özersay:Ben aşı olmam!19 Şubat 2021 Cuma 17:42
  • Şahiner: Gözlerini demokrasiye diktiler19 Şubat 2021 Cuma 17:22
  • Uyuşturucu satışından onbinlerce lira!19 Şubat 2021 Cuma 17:15
  • Sahte çek zanlısı mahkemede19 Şubat 2021 Cuma 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti