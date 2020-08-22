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Erkut Yılmabaşar yazdı... Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!

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Erkut Yılmabaşar yazdı... Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!

Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!

Seçimlere katılım %50’nin altına düşerse meşruiyet sorgulanır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 50 gün gibi bir zaman kaldı.  Henüz ortalarda seçim atmosferi yok.

Bir anket şirketine göre seçime katılım %40’larda kalabilir.

Sürpriz olur mu?

Hiç olmaz!

Anlatalım...

 5 buçuk yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna da katılım %61 civarında olmuştu.

Geçen 5 yılda ortalıkta bir müzakere kalmadığına ve çözüm umutları da yerle yeksan olduğuna göre seçime katılımın %50 civarlarında olacağını ön görmek için zaten anket yaptırmaya da gerek yok.

Zira Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs meselesi ile o kadar ilintili ki...

Beklentilerin aşağıya düşmesi ile birlikte bunda son 3 yılda meclisteki 5 siyasal partinin hep birlikte hükümet kurmaları ve vatandaşın beklentilerine karşılık verememelerinin etkisi de var...

Zira siyasete ve siyasetçiye güven yerlerde sürünüyor...

Neticede vatandaş da “hepsi aynıdır” duygusu bir kere uyanmış durumda...

***

Seçime katılımın bu kadar aşağıda olacağı aşikar iken bir de seçime katılacak olanların en az %30-40’nın bu kadar aday ispatı vücut etmişken kararsız olması da seçim sonuçlarının ön görülebilir olmasını zorlaştırıyor.

Her ne kadar adaylar kahveleri, spor kulüplerini geziyorlar olsa da gittikleri yerlerde sadece kendi taraftarları tarafından karşılanmaları ise manidar.

Bayram değil seyran değil eniştem beni neden öptü ziyaretleri olduğu açıkça ortada olan bu ziyaretlere vatandaşlar pek de ilgi göstermiyor.

Etrafta öyle hikayeler dolaşıyor ki bu ziyaretlerle ilgi tam evlere şenlik.

Örneğin Cumhurbaşkanının, Başbakanın ya da Başbakan yardımcısının bir köy ziyaretine gidip sadece köyün muhtarı tarafından karşılanması ve hiç bir köylünün ortalara çıkmaması gibi...

Çok ilginç taraf ise demokrasinin olmaz ise olması olan “Siyasi partilerin” örgütlerinin ise seçim neredeyse gündeminde yok!

Tüm çalışmayı adaylara ve yakın çevrelerine bırakmış durumdalar.

**

Ağustos ayı içerisinde 4 tanesi yüz  yüze 3 tanesi de telefon ile yapılan toplamda 7 tane kamuoyu yoklaması gerçekleştirildi.

Tümünde ilk üç isim ayni; Akıncı, Erhürman ve Tatar...

Bazılarında Akıncı 1. Tatar 2. Sırada çıkıyor.  Red Border tarafından yapılan bir diğerinde ise Akıncı ile Erhürman 2. Tura kalacak görünüyorken Türkiye menşeli bir anket şirketinin telefon ile yaptığı anket de ise hayli ilginç bir sonuç  Tatar ve Erhürman 2. Tura çıkacak şeklinde çıkmış.

Arıklı, Denktaş ve Özersay ise daha aşağılarda desteğe sahip durumdalar şimdilik.

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Pandemi ile ilgili yaşananlar hükümetin yekvücut halinde kararlar üretememesi Tatar ve Özersay’a vatandaş tarafından seçimde ceza olarak yansıyabilir.

Ruhen bitmiş ancak ortakları tarafından henüz yenisi kurulamadığı için görevde olan hükümetin hepimiz aynı gemideyiz anlayışı ile vatandaşın beklediği hizmetleri vermesi gerekiyor.

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