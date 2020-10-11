Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence, Mingeçevir ve Terter’e füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence, Mingeçevir ve Terter’e füze saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, 5 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil de yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Mingeçevir ve Terter’e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Gence’deki saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil de yaralandı. Saldırıda 30’a yakın ev, 50’den fazla işyeri de hasar gördü.

Ermenistan ağır kayıplar vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı gecikmedi. Ermenistan ordusu çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi. Etkisiz hale getirilenler arasında Hocalı soykırımında bulunan ve ASALA terör örgütü üyesi Aleksandr Arutyunyan da var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan saldırı teşebbüsüne dikkat çekti. Ermenistan’ın Cebrail ve Hadrut’ta ağır kayıplar vererek geri çekildiklerini söyledi. Hacıyev ayrıca, Ermenistan’a insani yardım adı altında roket sistemleri taşındığını belirtti.