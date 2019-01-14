Eroğlu: “Dr. Küçük, hak ve hukuk mücadelemizin, kalemi, sesi, soluğu ve lideridir”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Dr. Fazıl Küçük, tartışmasız, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelemizin kalemi, sesi, soluğu ve lideridir” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında, Kıbrıs Türkü’nün Küçük’ün gazetelere yazdığı yazılar, kurduğu ve yazarlık yaptığı Halkın Sesi gazetesi vasıtasıyla yürütülen mücadele sayesinde İngiliz sömürge yönetimi ve Rum’un haksızlıklarına karşı sesini yükseltebildiğini vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Halkımız, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında O’nun girişimleri ile direndi, kazandı, Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi. O’nun kurduğu siyasi parti olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi sayesinde Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığı Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğu tüm dünyaya duyuruldu” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 1958-1959 Londra-Zürih antlaşmalarında Kıbrıs Türk heyetinin başında yer aldığını ve 1960’ta Rum tarafı ile kurulan Ortaklık Devleti’nde Cumhurbaşkanı Muavini olduğunu hatırlatarak, “Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan Ortaklık Devleti’nde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyamaması için çok direndi, bunların Anayasa Mahkemesi’nde reddedilmesinde başarılı da oldu ama Rumlar’ın 1963’te silahlı saldırı ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemedi” dedi.

1963 Kanlı Noel saldırılarında ve sonrasında toplumu birlik beraberlik içinde tutan, Genel Komite Başkanlığı ile Rum’a karşı verilen mücadeleyi siyasi anlamda örgütleyen, askeri alanda ileri götürenin de yine Dr. Fazıl Küçük olduğunu vurgulayan Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta kendi kendini idare etme isteminin ilanı anlamına gelen ve 1967 yılında kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ile hemen ardından 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını da Dr. Fazıl Küçük’ün yaptığını hatırlattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı boyunca hep halkının içinde, yanında olduğunu ve halkını düşündüğünü belirten Eroğlu, şöyle devam etti:



“15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken O’nunla bir süre sohbet etme fırsatını buldum ve hasta haline rağmen ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip oldum.

Dr. Küçük’ün yazdıkları, söyledikleri ortadadır. Halkımıza ve özellikle gençlerimize düşen göreve Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenmek, bundan gelecek adına dersler çıkarmaktır.”

Rumların 1960 yılında kurulan Ortaklık Devleti’ni hemen yıkmaya karar verirken de bugün de Kıbrıs Türkü’nü eşit görmediğini, azınlık statüsüne indirgemek istediğini kaydeden Eroğlu, Rumların 1963’teki Kanlı Noel saldırılarının temelinde de, bugün Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma çabalarının arkasında da Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma hayali olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Rum-Yunan ikilisinin tutarlı bir şekilde 1955’te EOKA’yı kurarken, 1963’te Kıbrıs Türkü’ne saldırırken ne istiyorlarsa bugün de aynı şeyleri istediklerini kaydederek, “Dr. Küçük ve arkadaşlarının mücadelesine layık olmak istiyorsak yapmamız gereken uyanık olmak, Devletimizden, egemenliğimizden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamından asla geri adım atmamaktır. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 35’inci ölüm yıl dönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim” dedi.