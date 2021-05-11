Ersan Saner, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner İsrail’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını devam ettirmesini kınadı, uygar geçinen dünyanın İsrail’e dur demesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduğunu yineleyen Saner, İsrail saldırısı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, Filistin Halkı’na başsağlığı diledi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti.

“ İsrail güçlerinin, dün akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması ve ardından meydana gelen olaylarda 9’u çocuk 20 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini şiddetle kınıyoruz.

Uygar geçinen dünya masum çocukların, sivillerin kanını döken, bölge ve dünya barışına zarar veren İsrail’e bir an önce dur demelidir. Kıbrıs Türk Halkı mazlum Filistinli kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanındadır. 1963 -1974 yılları arasında adada BM barış Gücü görev yaptığı halde Kıbrıslı Türklerin de benzer olayları Kıbrıslı Rumlar sayesinde yaşadıklarını ifade etti.

Anavatan Türkiye’nin Filistin konusunda verdiği mücadeleyi takdir ediyor, insanlık adına, barış adına başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha Türkiye’nin, garantör, tarihi sorumluluklarının bilincinde bir ülke olarak halkımıza, Devletimize verdiği askeri, mali ve ekonomik desteğin ne denli olduğunu bir kez daha halkımızın ve tüm ilgililerin dikkatine getirmek istiyorum.