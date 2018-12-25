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Ersoy; “ Her zaman farkedilir işler yapmayı hayal ettim!”

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Kaliteli ve güler yüzlü hizmeti ile Kuzey Kıbrıs’ta marka haline gelen Metropol, daha fazla hizmet ve daha iyi alışveriş imkanı sunmak amacı ile Girne Karakum bölgesinde şube açtı.
Ersoy; “ Her zaman farkedilir işler yapmayı hayal ettim!”

Kaliteli ve güler yüzlü hizmeti ile Kuzey Kıbrıs’ta marka haline gelen Metropol, daha fazla hizmet ve daha iyi alışveriş imkanı sunmak amacı ile Girne Karakum bölgesinde şube açtı.

Açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün gerçekleşirdiği Metropol Girne, 22 Aralık Cumartesi günü hizmet vermeye başladı. Direktörlüğünü Mustafa Ersoy’un yaptığı Metropol’ün  açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Hasan Taçoyda katıldı.Açılışa halkın ilgisi de oldukça yoğun oldu.

Metropol Direktörü Mustafa Ersoy; “ Her zaman farkedilir işler yapmayı hayal ettim!”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Metropol Direktörü Mustafa Ersoy, küçüklüğünden bu yana fark edilen işler başarmayı hayal ederek, daima en iyisini hedeflediğini belirtti. Mustafa Ersoy; “En büyük hayallerimden birisi her bölgede hizmet sunabilmek. Lefkoşa‘da açıldığımızda Metropol’ün daima örnek teşkil edecek kalite ve hizmet anlayışı taşıyacağının sözünü verdik. Bugün Girne’de tüm misafirlerimizin önünde bu sözü veriyorum.” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, Metropol’ün kentin en doğru yerinde  ve en doğru yatırımla hizmete girdiğini belirtti. Metropol ailesini tebrik ederek, tüm halka hayırlı olmasını diledi.

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