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Ertuğruloğlu Korgeneral Yalçın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

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Ertuğruloğlu Kıbrıs'ta görev yapan emekli Korgeneral Yalçın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Ertuğruloğlu Korgeneral Yalçın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan emekli Korgeneral Ali Yalçın’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

 

Ertuğruloğlu bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan emekli Korgeneral Ali Yalçın’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim.
Hizmetlerini unutmayacağımız değerli komutanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı”

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