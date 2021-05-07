  • BIST 1.441
  • Altın 485,449
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Esentepe - Tatlısu yolunda kaza: Araç sürücüsü Hastaneye kaldırıldı!

» »
Esentepe - Tatlısu yolunda trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan 45 yaşındaki Köroğlu, hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alındı. 
Esentepe - Tatlısu yolunda kaza: Araç sürücüsü Hastaneye kaldırıldı!

Esentepe - Tatlısu yolunda trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan 45 yaşındaki Köroğlu, hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alındı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin verilen bilgiler şöyle aktarıldı:

"Bugün saat 13.00 sıralarında, Esentepe - Tatlısu Anayolunun Alagadi-3 mevkiinde, 45 yaşındaki Hüseyin Köroğlu, yönetimindeki ZMV 846 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, bariyerler üzerinden aşıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka07 Mayıs 2021 Cuma 18:53
  • Devlet Hastanesi'nde 2 pozitif vaka07 Mayıs 2021 Cuma 17:21
  • Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler’den burslarla ilgili açıklama07 Mayıs 2021 Cuma 17:08
  • Ertuğ: Federasyonun mümkün olmadığı bilimsel açıdan görüldü07 Mayıs 2021 Cuma 16:55
  • Ziya Öztürkler'in covid testi pozitif07 Mayıs 2021 Cuma 16:51
  • Mehmet Ali Talat Tatar'ı eleştirdi:Sorun tutarlılıkta. Hem haklar hem ayrı devlet!07 Mayıs 2021 Cuma 16:47
  • Gazeteci Cüneyt Oruç'un testi pozitif çıktı07 Mayıs 2021 Cuma 16:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Rumlar, verilen AB üyeliğini çok istismar etti07 Mayıs 2021 Cuma 16:17
  • İki farklı yerde yangın!07 Mayıs 2021 Cuma 16:14
  • Üstel:Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir07 Mayıs 2021 Cuma 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti