Esentepe - Tatlısu yolunda kaza: Araç sürücüsü Hastaneye kaldırıldı!

Esentepe - Tatlısu yolunda trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan 45 yaşındaki Köroğlu, hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin verilen bilgiler şöyle aktarıldı:
"Bugün saat 13.00 sıralarında, Esentepe - Tatlısu Anayolunun Alagadi-3 mevkiinde, 45 yaşındaki Hüseyin Köroğlu, yönetimindeki ZMV 846 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, bariyerler üzerinden aşıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor."
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