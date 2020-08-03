Esentepe Yakınlarında Korkutan Yangın

Esentepe yakınlarında villaların yanı başında bugün öğlen saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Esentepe civarında, villaların yanı başında bulunan ormanlık alanda bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ve bölgede bulunan vatandaşların kendi su tankeri ile müdahalesi sayesinde kısa sürede yangın söndürüldü.Yangında telefon direği yanarak zarar görürken, bölge halkı bu tür yangınların vatandaşların duyarsız bir şekilde etrafa yanıcı atıklar atmasından kaynaklandığını ve her yıl bu yangınların çıktığını ifade ettiler. Kısa sürede polis ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangın hakkında soruşturma başlatıldı.