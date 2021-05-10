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Eşini Öldürdü, Adliyede İntihar Etti

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Gazimağusa Belediyesi’nden emekli Ahmet Çetin 2 yıl önce yerleştiği Mersin Erdemli’de eşi Semra Çetin’i öldürdükten sonra kısa sürede yakalandı.
Eşini Öldürdü, Adliyede İntihar Etti

Gazimağusa Belediyesi’nden emekli Ahmet Çetin 2 yıl önce yerleştiği Mersin Erdemli’de eşi Semra Çetin’i öldürdükten sonra kısa sürede yakalandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde geçen hafta tartıştığı eşi Semra Çetin’i öldüren Ahmet Çetin, üç gün önce mahkemeye çıkarılmak için getirildiği adliyede intihar etti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Çetin, dün akşam yaşamını yitirdi. 

Edinilen bilgiye göre olay; cuma günü Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Ahmet Çetin, tartıştığı eşi Semra Çetin’i öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Çetin, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Silifke’ye kaçarken yakalandı. Sorgusunda “eşini öldürdüğünü” itiraf eden Ahmet Çetin, cumartesi günü, kelepçe takılarak ve çelik yelek giydirilerek Erdemli Adliyesi’ne götürüldü.

İFADE VERMEK İÇİN BEKLİYORDU

Çetin, polisteki sorgusundan sonra çelik yelek giydirilerek elleri arkadan kelepçelenerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliye götürüldü. İfade vermek üzere beklediği sırada intihar etti. Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çetin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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