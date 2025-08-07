Eşinin rızası olmadan kürtaj yaptıran kadın ve doktoru teminata bağlandı

Hamileliğini eşinin bilgisi dışında sonlandırdığı gerekçesiyle tutuklanan kadın ile kürtaj işlemini gerçekleştiren doktoru, çıkarıldıkları mahkemece 70 bin TL'lik teminata bağlandı.

Eşinin rızasını almadan hamileliğini sonlandıran G.Ö VE işlemi gerçekleştiren doktor S.K. tutuklandı.

Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemede teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

MHA'nın aktardığına göre olayla ilgili mahkemede ifade veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı 1 G.Ö.’nün 28 Haziran 2025 tarihinde hamile olduğunu öğrendiğini ve zanlı 2 S.K.’ye başvurarak eşinin izni dışında hamileliğini sonlandırdığını aktardı.

Mahkeme, G.Ö. ve doktor S.K.’nin ileride yargılanmak üzere tutuksuz yargılanmasına ve 70 bin TL nakdi teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.