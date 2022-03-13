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Eşitsiz Statülerde Sağlıkta Çalışanlar Arasında Özlük Hakları Farklılığı Mağduriyetler Yaratıyor

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Memur-Sen, Zorunlu İlaçların Eksikliğine, İlaç Fiyatlarının Aşırı Yükselmesine ve Sağlıktaki Sistemsizliğe Dikkat Çekti
Eşitsiz Statülerde Sağlıkta Çalışanlar Arasında Özlük Hakları Farklılığı Mağduriyetler Yaratıyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Pandeminin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz” diyerek, bunun en önemli nedenlerinin ülkede ilaçlara ulaşımda yaşanan zorluklar ve sağlık sektöründeki sistemsizlik olduğunu belirtti. 


Memur-Sen, eşit statülerde sağlıkta çalışanlar arasında özlük hakları farklılığının yarattığı mağduriyetlere de işaret ederek, yeni hükümetin bu eksiklik ve mağduriyetleri giderici önlemlerle öncelik vereceğine olan inancını dile getirdi. 


Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


“Pandeminin gölgesinde, 14 Mart 2022 Tıp Bayramı’nı kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Bunun en büyük nedeni ise, başta kronik hastalarımızın kullandığı zorunlu ilaçların piyasada ve Devlet Hastaneleri’ndeki eksikliği, bulunabilen ilaçlarda ise, fiyatların aşırı yükselmesidir.
“Sağlık Bakanımızın da geçtiğimiz günlerde vurguladığı gibi, diğer önemli bir neden ise, sağlıktaki sistemsizliktir. Öte yanda, eşitsiz statülerde sağlıkta çalışanlar arasındaki, özlük hakları farklılığının yarattığı mağduriyetler vardır. Yeni hükümetin, bu eksiklik ve mağduriyetleri giderici önlemlere öncelik vereceği inancındayız. İki yıla yakın süredir, sağlıkta çalışan tüm bireylerin, takdir gören hizmet ve gayretlerinin karşılığı, sözde değil ancak icraatta değerini bulmalıdır inancındayız.”


Manga, açıklamasında, “Bu burukluk ve beklenti içinde, sağlıkta hizmet veren fedakar insanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini de kullandı.

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